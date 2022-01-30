طيران الجيش يعالج اهدافا لداعش في جبل نوكيط بالموصل

2022/01/30 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر عسكري، اليوم الاحد، بان طيران الجيش العراقي عالج اهدافا لداعش في جبل نوكيط في مدينة الموصل.واخبر المصدر “أيرث نيوز”، ان “طيران الجيش العراقي وجه ضربات جوية لأهداف لتنظيم داعش الارهابي في جبل نوكيط في الموصل”.واشار الى ان “اي حصيلة لم ترد الى الان”.يذكر ان طيران الجيش والقوة الجوية […]

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