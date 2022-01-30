2022/01/30 | 18:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _TTnqwjM53M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. الاستثمار تستهدف مشاريع بقيمة 1.5 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. الاستثمار تستهدف مشاريع بقيمة 1.5 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).