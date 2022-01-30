الإعلام الأمني تعلن قتل 6 إرهابيين بضربة جوية في نينوى

2022/01/30 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، مقتل 6 ارهابيين بضربات جوية في محافظة نينوى.وذكر بيان للخلية، تلقته “ايرث نيوز”، انه “كما وعدناكم يوم أمس ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات ومفاصل قواتنا الأمنية البطلة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار […]

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