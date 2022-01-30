طيران الجيش يدك أهدافاً لداعش في الموصل

2022/01/30 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بقصف أهداف تابعة لتنظيم داعش في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران الجيش عالج اهدافاً لخلايا داعش الإرهابي في جبل نوكيط بمدينة الموصل في نينوى".ولم ترد لغاية الآن معلومات حول وجود قتلى أو جرحى من الإرهابيين، بحسب المصدر.

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