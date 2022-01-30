مخيم الهول على طاولة لقاء جمع الأعرجي وقائد حلف الناتو في العراق

2022/01/30 | 18:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأحد، مع قائد حلف الناتو في العراق مايكل ملف مخيم الهول الحدودي.

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الثاني 2022)، أن "قاسم الأعرجي استقبل ، بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، مايكل انكر".

وجرى خلال اللقاء، استعراض "عمل بعثة حلف الناتو في العراق، لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي".وأكد الأعرجي لقائد بعثة الناتو في العراق، أن "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعايها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهميشكلون تهديدا حقيقيا".من جانبه أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أنه "سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو".

كما بين الأعرجي أن "قوات سورياالديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن إصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا، لافتا إلى أن هناك من يظن أن ثمة سيناريو قادم لإعادة داعش من جديد".

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