وزير خارجية الكويت: دول الخليج ستدرس رد لبنان على مقترحاتها.. وقرار عربي بإدانة الحوثيين

2022/01/30 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن بلاده تلقت ردًا من لبنان على المقترحات الخليجية بشأن تسوية الأزمة مع الخليج.

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