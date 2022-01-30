المنتخب الوطني يرفع وتيرة الاعداد لمواجهة لبنان

2022/01/30 | 18:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..يواصل المنتخب الوطني بكرة القدم، تدريباته استعداداً لمواجهة لبنان مساء الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة / المعلومة / ان “المنتخب الوطنيّ يواصل تدريباتهُ في جونيه (مجمع فؤاد شهاب الرياضي) استعداداً لمواجهةِ مُنتخب لبنان ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر 2022”.واضاف ان “التدريبات، جرت اليوم الأحد، على […]

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