ضربة جوية أخرى تدك مضاجع داعش في نينوى

2022/01/30 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت خلية الإعلام الامني، اليوم الاحد، عن توجيه ضربة جوية أخرى على مضاجع داعش في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "كما وعدناكم يوم أمس ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات ومفاصل قواتنا الأمنية، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية".

وبينت أن "الضربة استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعا".

وأوضحت أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم ، وسنوافيكم بتفاصيل اكثر لاحقاً عن نتائج هذه العملية".

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