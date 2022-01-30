شرطة بابل : التحقيق في إنفجار أدى الى إستشهاد ثلاثة مدنيين

2022/01/30 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بدأت قيادة شرطة محافظة بابل ، التحقيق في حادث إنفجار أدى الى إستشهاد ثلاثة مدنيين .وذكرت قيادة شرطة بابل ، في بيان صحفي اليوم السبت " تم أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حول إنفجار داخل إحدى الغابات القريبة من معمل حليب متروك في منطقة بستنة شمالي المحافظة ".واضافت " تم العثور على ثلاثة جثث ضمن مكان الحادث تعود لرجل وطفلين ، وبالقرب منهم على الطريق توجد دراجة نارية نوع ( ستوتة ) بداخلها مجموعة من الحطب والحديد والعلب المعدنية "./انتهى5

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