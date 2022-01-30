2022/01/30 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء توزيعا بيانيا اعدته دائرة البحوث والدراسات النيابية عن الامانة العامة لديوان مجلس النواب ، يظهر اليـة التمثيل النسوي في الدورة التشريعية الخامسة لمجلس النواب ./انتهى5

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