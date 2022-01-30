5 دول تقدم طلبات للعراق لإنشاء مدن صناعية

2022/01/30 | 18:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن تلقي طلبات من 5 دول لإنشاء مدن صناعية في العراق.

وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن حامد عواد محمد، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "الهيئة استطاعت أن تؤسس لمدن صناعية في جميع المحافظات".

وأضاف أن "إنشاء مدن صناعية يأتي لأهميتها في تقديم الخدمات، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن تجاوز العشوائيات من خلال بناء المدن الصناعية بخدمات تم التركيز عليها وإعطاؤها أهمية كبيرة ولذلك تم التأسيس لهكذا مدن في كل محافظة".

وأشار إلى أنه "تم توقيع أول اتفاقية لمدينة اقتصادية مع الأردن، وتم إكمال الإجراءات لغرض إعلانها"، مبينًا أنّ "تلك المدن لها أهمية كبيرة منها موقعها الجغرافي الذي يقع على الحدود، إضافة إلى بعض المناطق الصحراوية والتي قد تكون رخوة أمنيًا ستتحول إلى مناطق مأهولة بالسكان والخطوط الإنتاجية وتقدم خدمات للبلد".

ولفت إلى "وجود توجه من الدول المجاورة لبناء مدن صناعية في العراق وقد تلقينا عدة عروض من سوريًا والأردن والسعودية وإيران والكويت"، مؤكدًا أنّ "المرحلة المقبلة هي مرحلة المدن الصناعية والتي ستكون مهمة جدًا لدعم اقتصاد البلد".

وأشار إلى أنه "خلال فترة قياسية تم توقيع أول عقد في كربلاء المقدسة لتشييد مدينة صناعية مختصة بالبتروكيمياويات والهندسية ضمن مساحة 5300 دونم"، مبينًا أنه "تم الإعلان عن مدينة صناعية في واسط أيضًا بمساحة 5000 دونم وننتظر العروض من قبل المستثمرين فضلًا عن وجود مدينة في محافظة ذي قار".

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