2022/01/30 | 18:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران العراقي يقتل 6 إرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الطيران العراقي يقتل 6 إرهابيين في نينوى » وكالة الأنباء العراقية
أمن
اليوم, 17:57
واع/
تابعونا على:
جميع الحقوق محفوظة © 2020.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران العراقي يقتل 6 إرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران العراقي يقتل 6 إرهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).