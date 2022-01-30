نادال يتوج في أستراليا.. ويتجاوز فيدرر وديوكوفيتش

2022/01/30 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الإسباني رافايل نادال، المصنف سادساً، من بعيد، وعوض تخلفه بمجموعتين للفوز على الروسي دانييل مدفيديف الثاني 2-6 و6-7 (5-7) و6-4 و6-4 و7-5 الأحد في نهائي ماراثوني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى.

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