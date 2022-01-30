دياز يعزز صفوف ليفربول في الميركاتو الشتوي

2022/01/30 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن نادي ليفربول الانجليزي، اليوم الأحد، التعاقد رسميًا مع الدولي الكولومبي لويس دياز، قادمًا من صفوف بورتو.وقال ليفربول، على موقعه الرسمي: “أكمل النادي تعاقده مع لويس دياز من نادي بورتو، بشرط حصوله على تصريح عمل”.وأضاف: “وقع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عقدًا طويل الأمد مع الريدز بعد اجتيازه الفحص الطبي، […]

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