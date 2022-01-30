إجرام بغداد تعلن القبض على مبتز ساوم فتاة على نشر صورها

2022/01/30 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأحد، القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونياً مقابل مبلغ مالي.وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام التاجي تمكنت من القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي …

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