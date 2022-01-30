دولة القانون ترجح ارتباط منفذ حادثة المطار بأشباح الصحراء

2022/01/30 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..رجح القيادي في ائتلاف دولة القانون عادل مانع ، الأحد ، ارتباط منفذ عملية استهداف مطار بغداد والبعثات الدبلوماسية الذي تم إلقاء القبض عليه بمجاميع أشباح الصحراء.وقال القيادي لوكالة /المعلومة/، أن”المدعو اكرم القيسي الذي استهدف مطار بغداد بالصواريخ وتم إلقاء القبض عليه مؤخرا من الممكن جدا ارتباطه بمجاميع “أشباح الصحراء” التي […]

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