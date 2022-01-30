الإعلام الأمني: طائرات الـF16 العراقية تقتل 6 عناصر بداعش في نينوى

2022/01/30 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت خلية الإعلام الامني، الاحد، عن قتل 6 إرهابيين بضربة جوية ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى.وذكرت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “كما وعدناكم يوم أمس ببشرى لاحقة، ومن خلال العمليات النوعية التي تقوم بها تشكيلات ومفاصل قواتنا الأمنية البطلة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات …

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