حملة إزاء المتجاوزين على محرمات السكك في الموصل.. النقل تعلن التفاصيل

2022/01/30 | 18:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت وزارة النقل، الاحد، إنذارات للمتجاوزين على محرمات السكك في الموصل.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الثاني 2022)، ان "لجنة التجاوزات في المنطقة الشمالية شرعت حملاتها المستمرة لازالة جميع التجاوزات على محرمات السكة وعلى أملاك الشركة ضمن قطاعات المنطقة بفرض قوة القانون وانذار المتجاوزين مدة أقصاها سبعة ايام وبعكسه ستتخذ إجراءات قانونية رادعة مع فرض الغرامات بالتنسيق مع شرطة السكك وشرطة محافظة نينوى".

واضاف البيان ان "ذلك جاء على ضوء توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي والمتابعة الميدانية من مدير عام السكك الاستاذ طالب جواد كاظم الحسيني (رئيس لجنة التطوير والنهوض بواقع السكك)، حيث تبذل قصارى الجهود من لجان التجاوزات بازالتها وفرض قوة القانون ضد المتجاوزين بالمناطق كافة من اجل انسيابية سير القطارات الصاعدة والنازلة ورفع كفاءة الخطوط باختزال اوقات وصول قطارات التحميل والتفريغ".

ونوه الى أن "الوزارة جادة ومهتمة بإزالة التجاوزات على ممتلكات شركة سكك حديد العراق في المناطق الشرقية والشمالية بما فيها منطقة الموصل لتسهيل عملية نقل النفط الاسود والمواد الاخرى للايفاء بالتعاقدات المبرمة مع وزارة النفط لحساب (الشركة العامة للمنتجات النفطية)".

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