مكافحة المتفجرات توجه دعوة هامة للمواطنين

2022/01/30 | 18:39 - المصدر: السومرية نيوز

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بعد كثرة حالات انفجار المخلفات الحربيةتنويه..تدعو مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية المواطنين الكرام للتعاون التام معها والاتصال بالخط الساخن المجاني للمديرية وبجميع المحافظات (404) في حال تم الاشتباه بجسم غريب خاصة في المناطق النائية والمتروكة.وحفاظاً على ارواح المواطنين وعوائلهم أيضاً ندعو للتقيد التام من دخول المناطق المحرمة والتي يكون فيها عمليات رفع للمخلفات الحربية وتطهير الاراضي...



لذا اقتضى التنويه.اعلام مديرية مكافحة المتفجرات.

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