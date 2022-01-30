دعوة من مكافحة المتفجرات للمواطنين.. هذه فحواها

2022/01/30 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، دعوة للمواطنين بشأن الاشتباه بوجود جسم غريب خاصة في المناطق النائية والمتروكة.ودعت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز ، المواطنين “للتعاون التام معها والاتصال بالخط الساخن المجاني للمديرية وبجميع المحافظات (404) في حال تم الاشتباه بجسم غريب خاصة في المناطق النائية والمتروكة”.[…]

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