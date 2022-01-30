2022/01/30 | 18:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: ضبط حاوية مخالفة للضوابط في منفذ جنوبي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: ضبط حاوية مخالفة للضوابط في منفذ جنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).