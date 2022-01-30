مقتل متظاهر سوداني على ايدي قوات الامن

2022/01/30 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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قتلت قوات الأمن السودانية الأحد محتجا كان يشارك في التظاهرات ضد انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبمقتل هذا الشاب البالغ 27 عاما والذي أصيب اصابة قاتلة "في الصدر"، يرتفع الى 79 عدد ضحايا قمع الاحتجاجات في السودان.

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