مصرع عاملين سقطا داخل فتحة تصريف صحي في ذي قار

2022/01/30 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / لقي عاملان مصرعهما ، بعد سقوطهما داخل فتحة تصريف صحي في احد اقضيـة محافظة ذي قار .وتدخلت فرق الدفاع المدني ، لانقاذ العاملين بعد سقوطهما في فتحة تصريف صحي رئيسية اثناء صيانتها في قضاء النصر في محافظة ذي قار ،حيث تم انتشال جثة احدهم و انقاذ العامل الأخر، حيث كان على قيد الحياة لتجري عمليات الانعاش الرئوي وتأمين نقله الى المستشفى، ليفارق الحياة فيها ملتحقاً بصاحبه متأثرا نتيجة الاختناق بغاز الميثان الثقيل الذي يملء فتحات التصريف الصحي ./انتهى5

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