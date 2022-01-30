الاتحاد الوطني: أبوابنا مفتوحة للحوار وبرهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية

2022/01/30 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، أن أبواب الاتحاد مفتوحة للحوار، فيما أشارت إلى أن برهم صالح مرشحها لرئاسة الجمهورية.وقالت النائبة عن الكتلة، سوزان منصور لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ابواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني مفتوحة للحوار مع كل الاطراف"، مبينة أنه "لا صحة للاخبار المتداولة حول منع الحزب نوابه من التصريح لوسائل الاعلام".وأضافت، أن "هناك فكرة واتفاقات ابتدائية وسياسية مع الحزب الديمقراطي، لكن الطرف الثاني خرق الاتفاق"، موضحة أن "نقطة الخلاف ليس على المرشح وإنما الديمقراطي ايضا لديه مرشح ينافس على رئاسة الجمهورية".وحول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية أوضحت أن "ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية ليس مطلب الاتحاد الوطني فقط وإنما هو مرشح الفضاء الوطني"، مؤكدة أن "برهم صالح أثبت أنه محارب للفساد، لاسيما وأن آخر مشروع قدمه كان لمحاربة الاموال المهربة الى الخارج".

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