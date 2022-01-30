مصر.. الحكم بالإعدام على 10 من المنتمين لـ

2022/01/30 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، متخصصة في قضايا الإرهاب، الأحد، بإعدام عشرة من الأعضاء المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

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