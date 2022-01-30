أعداد غير مسبوقة من شاحنات النفط العراقي تصل الأردن

2022/01/30 | 18:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..أفاد مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، الاحد، بتصاعد وتيرة توريد النفط العراقي الى الاردن عبر منفذ طربييل.وقال الطرموز لوكالة /المعلومة/ إن “منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، شهد تصاعد وتيرة عمليات دخول الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية لتسجل 1500 شاحنة في اليوم الواحد بعد ان كانت 60 شاحنة […]

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