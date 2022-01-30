2022/01/30 | 19:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصيب 10 من عناصر الشرطة التركية، الأحد؛ جرّاء انقلاب حافلة كانت تقلهم بسبب الجليد والضباب الكثيف.جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي خبر”.وذكر المصدر أن الحافلة كان تقل عناصر من الشرطة متوجهة إلى مطار إسطنبول الدولي في منطقة “أورغونلو” بالولاية، قبل أن تنقلب في منطقة “تشاطالجه”.وأشار الموقع […]

ظهرت المقالة بسبب الجليد والضباب..



انقلاب حافلة شرطة وإصابة 10 أفراد في تركيا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب الجليد والضباب.. انقلاب حافلة شرطة وإصابة 10 أفراد في تركيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب الجليد والضباب.. انقلاب حافلة شرطة وإصابة 10 أفراد في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).