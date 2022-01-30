عملية احتيال بـ 1.5 مليون دولار عبر تزوير بطاقات لقاحات كورونا في نيويورك

2022/01/30 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اتهمت ممرضتان في لونغ آيلاند في نيويورك بتزوير بطاقات التطعيم الخاصة بكورونا، والتلاعب بقاعدة بيانات الولاية، في عملية احتيال يزعم أنهما جمعتا من خلالها أكثر من 1.5 مليون دولار.وأفادت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية اليوم الأحد بأن المدعي العام لمقاطعة سوفولك أصدر أمرا يوم الجمعة باعتقال جولي ديفونو (49 عاما) مالكة […]

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