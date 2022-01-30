"رفضت الملايين وأنا مش مرفهاتي".. محمد صبحي يتحدث عن السعودية

2022/01/30 | 19:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تصريحات مثيرة للجدل للممثل المصري، حسن الرداد، عبر فيها عن رغبته في العيش بالسعودية، قال الممثل محمد صبحي إنه رفض العمل في السعودية رغم الإغراءات المالية الكبيرة التي عرضت عليه

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