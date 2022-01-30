2022/01/30 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، مايكل انكر.

وأكد الاعرجي خلال اللقاء، أن على الدول تسلم رعاياها الإرهابيين الموجودين في السجون.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، أن “اللقاء استعرض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي”.

وأكد الأعرجي لقائد بعثة الناتو في العراق، أن “الطريق الأسلم هو تسلم الدول رعايها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا”.

وبين الأعرجي أن “قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن إصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا”، لافتا إلى أن :هناك من يظن أن ثمة سيناريو قادما لإعادة داعش من جديد”.

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أنه سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: شكوك بسبب الإصرار على بقاء قيادات داعش بسجون غير أمنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: شكوك بسبب الإصرار على بقاء قيادات داعش بسجون غير أمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).