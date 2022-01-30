كمال آغا: الديمقراطي الكردستاني تسبب بالخلافات داخل البيت الشيعي

2022/01/30 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتسبب بظهور بوادر الخلافات داخل البيت الشيعي.

وقال كمال آغا ان النتائج السلبية للاتفاق الذي عقده الحزب الديمقراطي مع بعض الاطراف في بغداد ستظهر في القريب العاجل، مؤكدا ان ذلك الاتفاق كان عاملا في تأزيم الاوضاع بين الكتل الكردية فضلا عن تسببه بالخلافات التي ظهرت مؤخرا بين الاطراف الشيعية وهو ما سينعكس سلبا على مجمل العملية السياسية.

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