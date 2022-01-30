إضراب المعلمين في 300 مدينة ايرانية يدخل يومه الثاني وسط توقعات بالتصعيد

2022/01/30 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل إضراب المعلمين في إيران يومه الثاني على الرغم من المضايقات الأمنية التي طالت العديد من المشاركين في الاضراب ومنظميه.

وأشارت مصادر محلية الى ارتفاع الضغوط التي تمارسها القوات الأمنية على الناشطين في نقابة المعلمين واستدعاء واعتقال بعضهم وذلك بالتزامن مع انضمام المزيد من المدارس إلى الاعتصام الذي بدأه المعلمون السبت.

ومن الجدير بالذكر ان المعلمين بدأوا اضرابا في أكثر من ثلاث مئة مدينة إيرانية وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المزرية للمعلمين بمن فيهم المتقاعدون وإهمال مطالبهم في حين أكد ناشطون ان الاحتجاجات في طهران سيتم تنظيمها أمام مبنى البرلمان.

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