الاطاحة بمتهم “خطير” في ميسان

2022/01/30 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، القاء القبض على متهم خطير بجرائم القتل العمد في قضاء الميمونة.وذكرت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “قوة مشتركة من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس واستخبارات ومكافحة الارهاب، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين الخطرين بجرائم القتل العمد والمطلوب وفق المادة […]

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