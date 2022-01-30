2022/01/30 | 19:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد الباحثة الامريكية أسبن بالاس ، الاحد ، ان الاعلام الامريكي يصعب العثور فيه على مصدر محايد للاخبار وهو يمثل ويعيد انتاج حالة العزلة في المجتمع.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن بالاس قولها إن” اندماج السياسة والترفيه في أمريكا ليس فقط إهانة ولكنه معطل وخطير – ليس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثة امريكية: لا يوجد حياد في اعلام الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثة امريكية: لا يوجد حياد في اعلام الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).