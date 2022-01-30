2022/01/30 | 19:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت أن تؤسس لمدن صناعية في جميع المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 دول عربية تنوي إنشاء مدن صناعية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 دول عربية تنوي إنشاء مدن صناعية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).