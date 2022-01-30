دستورية البرلمان مرة أخرى.. الفتح: القرار سياسي ولا نريد تلويث القضاء العراقي - عاجل

2022/01/30 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الأحد، أن صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بدستورية الجلسة الاولى للبرلمان ورد الطعن المقدم من قبل رئيس السن محمود المشهداني وباسم خشان بأنه قرار نعتقده سياسي.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم ): "اعتقد ان صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بدستورية الجلسة الاولى للبرلمان ورد الطعن المقدم من قبل رئيس السن محمود المشهداني وباسم خشان بأنه قرار نعتقده سياسي ( قرار رد الدعوى يعدم دستورية الجلسة الأولى )".

وبين أنه "جاء وفق سياق رفض المحكمة للطعون المقدمة من زعيم تحالف الفتح هادي العامري حول التزوير بنتائج الانتخابات وهذه المرة الثانية التي ترد القرارات بهذا الجانب".

واستدرك حديثه بالقول: "لازلنا نؤمن بالقضاء وهو خيمة للعراق ولانريد ان نلصق فيه التهم ونلوث من سمعته وخاصة الاتحادية وسيبقى القضاء العراقي فوق كل شيء"، حسب قوله.

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