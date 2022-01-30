2022/01/30 | 19:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، أن أبواب الاتحاد مفتوحة للحوار، فيما أشارت إلى أن برهم صالح مرشحها لرئاسة الجمهورية.وقالت النائبة عن الكتلة، سوزان منصور، للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “ابواب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني مفتوحة للحوار مع كل الأطراف”، مبينة أنه “لا صحة للاخبار المتداولة حول منع الحزب نوابه …

ظهرت المقالة اليكتي: أبوابنا مفتوحة للحوار..



برهم صالح مرشح الفضاء الوطني أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليكتي: أبوابنا مفتوحة للحوار.. برهم صالح مرشح الفضاء الوطني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليكتي: أبوابنا مفتوحة للحوار.. برهم صالح مرشح الفضاء الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).