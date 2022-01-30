نهائي خليجي لبطولة كاس اسيا لكرة اليد في السعودية

2022/01/30 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تاهل منتخبا قطر والبحرين لنهائي بطولة كاس اسيا لكرة اليد بدورتها العشرين والمقامة حاليا في الدمام بالمملكة العربية السعودية.وتمكن المنتخب القطري من الفوز على ايران بنتيجة كبيرة 34 – 19 هدفا في مباراة نصف النهائي الاول.ولحق المنتخب البحريني بنظيره القطري للمباراة النهائية بفوزه على السعودية 29-19 هدفا في مباراة نصف نهائي خليجي.وستقام المباراة النهاية عصر يوم الاثنين المقبل.يذكر ان المنتخبات الاربعة تاهلت لمونديال كرة اليد والذي سيقام في بولندا والسويد نهاية العام الحالي وبانتظار المنتخب الخامس الذي سيتضح من لقاء العراق وكوريا الجنوبية عصر يوم غد الاحد./انتهى3

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