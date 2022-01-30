2022/01/30 | 19:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن معتقلي داعش يشكلون تهديدا حقيقيا.

وقال لقائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق إن "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون وهم قيادات في داعش كونهم يشكلون تهديدا حقيقيا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

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كما أضاف "قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين".

بدوره أكد قائد بعثة الناتو على أنه سينقل قلق العراق المشروع بشأن وجود "إرهابيين خطيرين" إلى الحلف.

تأمين المنطقة بالكامل

أتت تلك التصريحات، فيما أكد التحالف الدولي ضد داعش أن قوات سوريا الديمقراطية "طهرت" سجن غويران في مدينة الحسكة السورية شمال شرقي البلاد من عناصر تنظيم داعش، وتقوم بعمليات لتأمين المنطقة بالكامل.

وقالت قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف في بيان، الأحد، إنه تم نقل عناصر "داعش" المعتقلين إلى منشأة محصنة.

كما أوضحت أن قوات سوريا الديمقراطية "سيطرت على الوضع من خلال إجراء مفاوضات أدت إلى استسلام غالبية المهاجمين وإطلاق سراح الرهائن"، وفق البيان.

كذلك كشفت أن قوات سوريا الديمقراطية قامت بالقبض على عدد من كبار قادة "داعش" أو قتلهم خلال عملية سجن غويران.

من محيط سجن غويران في الحسكة (فرانس برس)

سجن غويران

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، عادت فلول داعش إلى الظهور مجددا سواء في سوريا أو العراق، ما دفع القوات الأمنية إلى التأهب.

ففي سوريا، شن عدد من الدواعش هجوما على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، ما أدى إلى وقوع ما يقارب 330 قتيلا من التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية.

وقد دفعت تلك الحادثة، القوات العراقية إلى تنفيذ حملة تفتيش أيضا على السجون التي تضم عناصر من داعش في البلاد.

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