نفط ذي قار: قرب المباشرة بحفر 20 بئراً في حقل الناصرية النفطي 



نفط ذي قار: قرب المباشرة بحفر 20 بئراً في حقل الناصرية النفطي 
2022/01/30 | 19:47 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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