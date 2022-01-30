منتخبنا الوطني لكرة اليد يخسر أمام كوريا الجنوبية

2022/01/30 | 19:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعخسر منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم الأحد، أمام كوريا الجنوبية بفارق هدفين ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن منتخبنا خسر امام كوريا الجنوبية بنتيجة 26 مقابل 24 هدفاً وودع على إثرها، في المنافسة على التأهل إلى كأس العالم".وكان منتخبنا الوطني بكرة اليد قد اقترب من التأهل إلى كأس العالم، بعد تعادله مع نظيره الكويتي.

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