"قتل المدنيين بأسلحة متطورة".. اتهامات جزائرية جديدة للمغرب

2022/01/30 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الجزائرية المغرب، الأحد، بـ"قتل" مدنيين "خارج الحدود الدولية المعترف بها" باستخدام "أسلحة متطورة"، في إشارة إلى هجوم بطائرات مسيرة في الصحراء الغربية المتنازع عليها

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