النقل توجه إنذارات للمتجاوزين على محرمات السكك في الموصل

2022/01/30 | 19:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة النقل، الاحد، إنذارات للمتجاوزين على محرمات السكك في الموصل.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “لجنة التجاوزات في المنطقة الشمالية شرعت حملاتها المستمرة لازالة جميع التجاوزات على محرمات السكة وعلى أملاك الشركة ضمن قطاعات المنطقة بفرض قوة القانون وانذار المتجاوزين مدة أقصاها سبعة ايام وبعكسه ستتخذ …

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