الاعرجي يبحث ملف مخيم الهول السوري مع قائد حلف الناتو في العراق

2022/01/30 | 19:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأحد، ملف مخيم الهول السوري، مع قائد حلف الناتو في العراق مايكل.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قاسم الأعرجي استقبل ، بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، مايكل انكر، وجرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة …

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