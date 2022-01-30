مخاوف عودة نظام الإدارتين بسبب الخلاف بين أربيل والسليمانية

2022/01/30 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني توجه إقليم كردستان نحو عودة نظام الإدارتين بسبب تصاعد الخلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال عضو الحزب دلشاد شعبان ان كردستان سيبقى كيانا دستوريا يحافظ على كامل صلاحياته، واللجوء لخيار هدم البيت الكردي من آجل المناصب المركزية مستبعد.

هذا وأطلقت قيادات في الاتحاد الوطني تحذيرات من بينها عودة نظام الإدارتين والذي يعني انفصال السليمانية عن الإقليم في حال تم فرض هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية

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