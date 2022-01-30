مقتل 6 عناصر من داعش في ضربة جوية قرب قرية الشيخ يونس

2022/01/30 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الطيران العراقي ،اليوم الاحد، ضربة جوية جديدة على معاقل داعش في محافظة نينوى أسفرت عن مقتل 6 عناصر في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس.

وذكر الاعلام الامني في بيان ان العملية النوعية انطلقت بعد متابعة للاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وتم تنفيذها بواسطة طائرات اف 16 العراقية.

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