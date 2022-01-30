تسوية أم عملية انتقال سياسي في سورية؟ - عبدالله تركماني

2022/01/30 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني تدخل المسألة السورية منعطفاً سياسياً جديداً، مع الحديث المتواتر عن سياسة " الخطوة خطوة "، إن كان من " اللاورقة " الأردنية أو من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسون.



في حين أنّ قرارات الشرعية الدولية، بدءًا من جنيف 2012 إلى القرار 2254، تنص على عملية انتقال سياسي.



إذ يبدو أنّ مماطلات النظام وإدخال المفاوضات بتفاصيل ليست ذات صلة بالعملية، قد أتت أكلها بإفشال هدف المفاوضات، مستنداً إلى دعم روسي وإيراني، و ......





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