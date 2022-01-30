المانيا.. اعتقال شاب يشتبه بإعداده لهجوم خطير على احد القطارات

2022/01/30 | 20:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت السلطات الألمانية التحقيق مع شاب يبلغ من العمر ١٧ عاما، للاشتباه في إعداده هجوما خطيرا على قطار شمالي البلاد.ووفق مجلة “دير شبيجل” الألمانية، اعتقلت السلطات الشاب مؤقتا في هانوفر، مساء السبت، بعد اشتباهها في إعداده لجريمة خطيرة تعرض الدولة للخطر، وفق ما أعلنته الشرطة الألمانية وذكرت الشرطة، في بيان الأحد، أنه: […]

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اعتقال شاب يشتبه بإعداده لهجوم خطير على احد القطارات أولاً على ايرث نيوز.

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