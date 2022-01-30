نيويورك تايمز: مكتب التحقيقات الفيدرالي اشترى برنامج صهيوني للتجسس على الامريكان

2022/01/30 | 20:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..كشف تحقيق جديد أن مكتب التحقيقات الفدرالي اشترى سرا برنامج التجسس الصهيوني والذي يدعى بيغاسوس قبل ثلاث سنوات ومنذ ذلك الحين يستخدمه للتجسس على الأمريكيين واختراق الأرقام.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “نتائج التحقيقات التي استمرت لمدة عام اظهر ان مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات […]

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