رئيس إسرائيل يلتقي ولي عهد الإمارات في القصر الملكي

2022/01/30 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ، الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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